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20:00, 26 мая 2025Путешествия

Стюардесса решила засудить Airbus на миллиарды рублей из-за грязного воздуха в самолете

PYOK: Стюардесса United Airlines подала в суд на Airbus из-за грязного воздуха
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bernd Settnik / Globallookpress.com

Стюардесса авиакомпании United Airlines решила подать в суд на авиастроительную корпорацию Airbus на 30 миллионов долларов (около 2,4 миллиарда рублей) из-за грязного воздуха в самолете. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что бортпроводница Дарлин Фриккионе находится на больничном уже два года — с апреля 2023 года. Тогда она получила серьезный ожог горла после посадки самолета в аэропорту Денвера.

По словам Фриккионе, пилот включил вспомогательную силовую установку (ВСУ), которая обеспечивает самолет энергией при выключенных двигателях. Таким образом система кондиционирования могла продолжить работу. Однако в заднюю часть самолета резко хлынул поток нагретого загрязненного воздуха через двигатель. Помимо Дарлин пострадала еще одна стюардесса. Обе они попали в больницу с жалобами на боли в горле и давление.

Фриккионе подчеркнула, что об этом недостатке системы ВСУ в самолетах Airbus известно давно, однако корпорация ничего не сделала, чтобы исправить его. Поэтому бортпроводница потребовала выплатить ей многомиллионную компенсацию.

Ранее стюардесса уволилась из авиакомпании Jet2 и подала на нее в суд из-за просьбы работодателя сменить прическу. По ее словам, коллег-мужчин с похожими прическами не просили сменить стиль.

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