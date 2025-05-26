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01:33, 26 мая 2025Мир

Трамп допустил ужесточение антироссийских санкций

Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в дальнейшем Вашингтон может ввести новые санкции против России. Американский лидер сейчас рассматривает эту возможность. Его слова передает Reuters.

Трамп также заявил, что недоволен недавним массированным ударом России по Украине, что и может стать поводом для возможного введения рестрикций против Москвы.

Ранее Трамп резко ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского об ужесточении санкций против России. Тогда он заявил, что самостоятельно будет принимать подобные решения

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