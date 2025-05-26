Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:14, 26 мая 2025Путешествия

Тысячи туристов из Евросоюза устремились в Россию вопреки санкциям

Более 21 тысячи туристов из ЕС посетили Россию в первом квартале 2025 года
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Более 21 тысячи туристов из стран Евросоюза (ЕС) посетили Россию в первом квартале 2025 года вопреки санкциям. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в Россию устремились путешественники из Германии — они совершили чуть более 7 тысяч визитов. На втором месте оказалась Эстония, из этой страны Прибалтики прибыли 2,8 тысячи туристов.

Кроме того, с начала года Россия приняла 2,2 тысячи гостей из Польши. В пятерку стран-лидеров по количеству визитов также вошли Латвия (1,9 тысячи туристов) и Италия (1,7 тысячи).

Ранее россиянам назвали страны Европы с самым простым оформлением шенгена. В перечень вошли Италия, Испания и Греция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    На Украине рассказали о красных линиях на переговорах с Россией

    В ЕС захотели отказаться от помощи украинским беженцам

    В России предрекли ответ за участившиеся атаки беспилотников ВСУ

    Семья российского священника получила орден «Родительская слава»

    Инвесторы потратили 135 миллионов рублей на ужин с Трампом и остались недовольны едой

    Задержание ФСБ курируемых из Польши террористов попало на видео

    Артемий Лебедев дал совет получившему запрет на въезд в Россию зрителю

    Российского бойца протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен и сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости