Тысячи туристов из Евросоюза устремились в Россию вопреки санкциям

Более 21 тысячи туристов из ЕС посетили Россию в первом квартале 2025 года

Более 21 тысячи туристов из стран Евросоюза (ЕС) посетили Россию в первом квартале 2025 года вопреки санкциям. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в Россию устремились путешественники из Германии — они совершили чуть более 7 тысяч визитов. На втором месте оказалась Эстония, из этой страны Прибалтики прибыли 2,8 тысячи туристов.

Кроме того, с начала года Россия приняла 2,2 тысячи гостей из Польши. В пятерку стран-лидеров по количеству визитов также вошли Латвия (1,9 тысячи туристов) и Италия (1,7 тысячи).

Ранее россиянам назвали страны Европы с самым простым оформлением шенгена. В перечень вошли Италия, Испания и Греция.