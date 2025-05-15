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04:59, 15 мая 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам назвали страны Европы с самым простым оформлением шенгена

Эксперт по туризму Котляр: Россиянам легче получить шенген в Италию и Грецию
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Unsplash

Россиянам в 2025 году проще и быстрее оформить шенгенскую визу в Италию, Испанию и Грецию. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

«Легче получить в Италию, Грецию, Испанию. Сложнее — во Францию, потому что там очень сложно с записями на слоты», — сказала Котляр.

По ее данным, процент отказа при оформлении визы в Италию, Грецию и Испанию меньше одного процента. Котляр отметила, что Италия оформляет мультивизу, если были предыдущие поездки, которая дает возможность неоднократно посещать государство. Греция, по словам эксперта, выдает визы россиянам быстрее Италии, которая иногда одобряет въезд в страну в течение 20-30 дней. В Греции чаще всего этот процесс занимает до 14 дней.

Отвечая на вопрос о требовании к обязательному биометрическому паспорту, она пояснила, что такое условие есть сейчас только у Франции. «Я думаю, что это универсиализируется в будущем. Это просто пока начала Франция, а дальше из-за того, что вся Европа перейдет на новую систему электронной регистрации на въезд, которую они пытались запустить с 2025 года, но она запустится где-то с 2026 года», — пояснила эксперт по туризму.

В апреле Франция изменила правила подачи документов на шенгенскую визу для россиян. Согласно новым требованиям, визу перестали выдавать заявителям с пятилетними загранпаспортами, и теперь принимается только биометрический (10-летний) документ.

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