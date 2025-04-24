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15:10, 24 апреля 2025Путешествия

Самая удачная страна для получения шенгена изменила правила подачи документов для россиян

ЕС: Франция перестала выдавать визы россиянам с пятилетним паспортом
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Франция, которая считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы, изменила правила подачи документов для россиян. Таблица с обновленными требованиями опубликована на официальном сайте Европейского союза (ЕС).

Согласно новым требованиям, визу перестали выдавать заявителям с пятилетними загранпаспортами, и теперь принимается только биометрический (10-летний) документ.

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Если путешественники с пятилетними паспортами подались на визу до 23 апреля, то их заявление рассмотрят в обычном порядке. Дети до 15 лет по-прежнему могут приносить документ старого образца.

Как уточнили в «Турдоме», визовый центр Франции в Москве пояснил, что туристы с пятилетними паспортами, у которых уже забронирован слот, могут прийти на подачу документов, если у них есть биометрический паспорт. Либо, дополняют эксперты, можно попробовать получить новый документ — средний срок получения удостоверения личности по месту прописки составляет около месяца.

Франция, наряду с Италией и Испанией, считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы у россиян, поскольку нередко выдает визы на продолжительный срок, а не только на даты поездки. При этом документы в визовый центр Франции необходимо подавать за четыре месяца до поездки, а слоты лучше ловить через агентства.

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