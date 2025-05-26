У берегов Крыма опрокинулось судно с пассажирами на борту

У берегов Крыма в Балаклаве опрокинулось судно с шестью пассажирами на борту

В Крыму в районе мыса Айя у Балаклавы опрокинулось судно с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что инцидент произошел во время морской прогулки. Как сообщили в ведомстве, капитан допустил опрокидывание маломерного моторного судна в неблагоприятных погодных условиях. В результате опрокидывания пассажиры оказались в воде, их спасли проходящие катера.

Госпитализация пассажирам не потребовалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).

В прошлом году маломерное судно с пассажирами опрокинулось в Баренцевом море у села Териберка. Экипажи проходящих рядом судов подобрали людей. Никто не пострадал. Вскоре после ЧП капитана задержали. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя у него в крови.