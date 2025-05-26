На Украине депутат облсовета организовывал побеги уклонистов за границу

Депутат Закарпатского облсовета организовывал побеги уклонистов за границу. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По информации издания, чиновник предлагал переправу через черную тропу в обход пунктов пропуска за 10 тысяч евро с человека. Ему помогало некое «авторитетное лицо», которое оказывало влияние на пограничников и обеспечивало беспрепятственную перевозку. В услуги, предоставляемые депутатом, входила доставка уклонистов из Киева до границы, а также обратный въезд на Украину в случае необходимости.

Участников схемы задержали на даче взятки в 20 тысяч евро. Украинские СМИ пишут, что задержанным депутатом оказался Александр Анталь.

Ранее ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что поспешное принятие Украины в Европейский союз (ЕС) чревато экспортом системной, масштабной коррупции в блок и его ослаблением изнутри, а также обострением трений между его членами. Он отметил, что проблема коррупции сохраняется на Украине, несмотря на многочисленные реформы.