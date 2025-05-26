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20:49, 26 мая 2025Бывший СССР

Украинский чиновник организовывал побеги уклонистов за границу

На Украине депутат облсовета организовывал побеги уклонистов за границу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Закарпатского облсовета организовывал побеги уклонистов за границу. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По информации издания, чиновник предлагал переправу через черную тропу в обход пунктов пропуска за 10 тысяч евро с человека. Ему помогало некое «авторитетное лицо», которое оказывало влияние на пограничников и обеспечивало беспрепятственную перевозку. В услуги, предоставляемые депутатом, входила доставка уклонистов из Киева до границы, а также обратный въезд на Украину в случае необходимости.

Участников схемы задержали на даче взятки в 20 тысяч евро. Украинские СМИ пишут, что задержанным депутатом оказался Александр Анталь.

Ранее ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что поспешное принятие Украины в Европейский союз (ЕС) чревато экспортом системной, масштабной коррупции в блок и его ослаблением изнутри, а также обострением трений между его членами. Он отметил, что проблема коррупции сохраняется на Украине, несмотря на многочисленные реформы.

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