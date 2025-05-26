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11:22, 26 мая 2025Мир

В ЕС понадеялись на успех переговоров России и Украины

Премьер Фицо: Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия надеется на успех двусторонних переговоров между Россией и Украиной об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что прямые переговоры между Украиной и Россией, начатые в Стамбуле, продолжатся и принесут результаты», — указал глава словацкого правительства.

Фицо подчеркнул, что Словакия заинтересована в безопасности вдоль своих границ, включая Украину как соседа. В связи с этим он указал, что переговоры позволят превратить Киев в «процветающего соседа, проживающего в мире».

Ранее стало известно, что Словацкая национальная партия (SNS), которая входит в состав правительственной коалиции страны, потребует от Украины компенсации за оказанную Киеву помощь. По словам ее представителей, предоставление Соединенным Штатам эксклюзивного права на полезные ископаемые Украины противоречит логике и этике. Словакия, передавшая Киеву более трех миллиардов евро, по примеру США тоже должна получить от украинцев компенсацию.

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