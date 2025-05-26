В Германии испугались войны с Россией из-за решения Мерца по Украине

Вагенкнехт назвала решение Мерца по поставкам оружия Киеву безответственным

Решение канцлера Германии Фридриха Мерца снять ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия может привести к войне с Россией. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.

«Если немецкое оружие — возможно, в будущем ракеты Taurus — будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», — написала она.

Политик подчеркнула, что Мерц поступил безответственно и призвала его немедленно исправить ситуацию.

Ранее Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.