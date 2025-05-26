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21:50, 26 мая 2025Россия

В Госдуме предупредили о последствиях снятия ограничений на дальнобойное оружие Киеву

Депутат ГД Чепа предупредил о последствиях снятия ограничений на оружие Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Германия и ее союзники, грозит эскалацией напряженности не только на Украине и в Европе, но и в мире в целом. Об этом предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа, его слова приводит ТАСС.

«Понятно, что мы будем иметь возможность нанесения ударов не только по центрам принятия решений, но по объектам управления, а это грозит дальнейшей катастрофой», — указал он.

По мнению парламентария, чем дальше продвигается вопрос урегулирования конфликта на Украине, тем больше «партия войны» пытается его сломать.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что решение Мерца снять ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия может привести к войне с Россией. Политик подчеркнула, что канцлер поступил безответственно, и призвала его немедленно исправить ситуацию.

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