Депутат ГД Чепа предупредил о последствиях снятия ограничений на оружие Киеву

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Германия и ее союзники, грозит эскалацией напряженности не только на Украине и в Европе, но и в мире в целом. Об этом предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа, его слова приводит ТАСС.

«Понятно, что мы будем иметь возможность нанесения ударов не только по центрам принятия решений, но по объектам управления, а это грозит дальнейшей катастрофой», — указал он.

По мнению парламентария, чем дальше продвигается вопрос урегулирования конфликта на Украине, тем больше «партия войны» пытается его сломать.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что решение Мерца снять ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия может привести к войне с Россией. Политик подчеркнула, что канцлер поступил безответственно, и призвала его немедленно исправить ситуацию.