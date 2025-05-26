В Харьковской области предупредили о замаскированных минах ВСУ

ВГА Харьковской области: ВСУ сбрасывают с беспилотников замаскированные мины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников сбрасывают мины, замаскированные под безобидные предметы, на освобожденной российскими войсками части Харьковской области. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона в Telegram-канале.

«Противник способен на коварство и маскирует мины под разные предметы, которые на первый взгляд могут показаться безвредными: аптечки, деревянные палки, грибы, радиостанции и даже детские игрушки», — говорится в сообщении ВГА.

Местных жителей призвали быть осторожными, подчеркнув, что к таким предметам не стоит приближаться и поднимать их.

Ранее сообщалось, что в Курской области мужчина подорвался на мине ВСУ во время покоса травы.