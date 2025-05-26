В Кремле оценили решение Европы не ограничивать дальнобойность ракет для Украины

Песков назвал опасным решение не ограничивать дальнобойность ракет для Украины

Решение европейских стран не ограничивать дальнобойность ракет, поставляемых для Украины, опасно и идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

«Если таковые решения действительно имели место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования», — дал свою оценку представитель Кремля.

Ранее Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

Отмечается, что ракеты Storm Shadow, которые несут украинские бомбардировщики Су-24, теоретически могут долететь до Тулы при запуске из воздушного пространства над Черниговом. Также в зоне поражения окажутся другие города, включая Елец, Воронеж и Смоленск.