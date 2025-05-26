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12:28, 26 мая 2025Россия

В Кремле высказались о российских ударах по Украине

Песков: Удары ВС РФ по военным объектам Украины — ответ на атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Удары Вооруженных сил России по военным объектам Украины — ответ на атаки Киева по мирным российским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Россия, вероятно, будет наращивать силу ударов по Украине.

Он также отметил, что на фоне происходящих событий у сторон угасает энтузиазм по поводу мирных переговоров.

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