В Кремле высказались о российских ударах по Украине

Песков: Удары ВС РФ по военным объектам Украины — ответ на атаки ВСУ

Удары Вооруженных сил России по военным объектам Украины — ответ на атаки Киева по мирным российским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Россия, вероятно, будет наращивать силу ударов по Украине.

Он также отметил, что на фоне происходящих событий у сторон угасает энтузиазм по поводу мирных переговоров.