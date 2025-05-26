Политолог предрек новые массированные удары по Украине

Политолог Марков: Удары по Украине будут становиться сильнее

Россия, вероятно, будет наращивать силу ударов по Украине, массированная атака, которой Киев подвергся в ночь на 25 мая, не станет последней. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков.

«На Западе крик и шум: они считают, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, армия России нанесла рекордный по силе ракетный и дроновый удар по Украине за все время СВО. (...) Да. И таких рекордов будет еще больше», — написал аналитик.

Он также отметил, что на фоне происходящих событий у всех угасает энтузиазм по поводу мирных переговоров.

24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала спецоперации. Уточнялось, что Российская армия использовала ударные дроны «Герань» и баллистические ракеты. Одной из целей, предположительно, называли завод «Антонов», где производят беспилотные летательные аппараты для Вооруженных сил Украины.