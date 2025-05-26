В российском регионе ограничили мобильный интернет из-за угрозы атак беспилотников

Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы БПЛА

В правительстве Владимирской области предупредили, что в регионе снова ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом власти российского региона сообщили в Telegram-канале.

Решение об отключении мобильного интернета было принято в качестве меры безопасности. «Напоминаем, что ограничения в работе мобильной сети передачи данных вызваны опасностью возможной атаки БПЛА», — говорится в заявлении.

В правительстве региона порекомендовали жителям по возможности использовать для выхода в интернет сети Wi-Fi, иметь при себе наличные деньги на случай отказа терминалов оплаты, а также планировать маршруты с учетом возможных сбоев в навигационных сервисах.

Ранее сообщалось, что в среду, 21 мая, временные ограничения мобильного интернета вводились в ряде других регионов — Владимирской, Тульской, Липецкой областях, а также в некоторых городах Подмосковья.