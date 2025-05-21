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17:07, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет

На территории Владимирской области отключили мобильный интернет
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Unsplash

Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет. Об этом сообщили власти региона в Telegram-канале.

Отмечается, что решение было принято в качестве меры по обеспечению безопасности местных жителей. «Сегодня на территории Владимирской области введены временные ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой, связанной с БПЛА», — говорится в заявлении.

Власти уточнили, что, несмотря на ограничения, стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

Ранее 21 мая об отключении мобильного интернета сообщили власти Тульской и Липецкой областей. Кроме того, мобильный интернет перестал работать в некоторых городах Подмосковья. В их числе Балашиха, Клин и Королев.

До этого Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили по России 127 беспилотников в ночь на среду, 21 мая. Средства ПВО сбили дроны над девятью регионами страны и Черным морем.

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