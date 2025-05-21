Еще в одном российском регионе отключили мобильный интернет

Губернатор Тульской области Миляев сообщил об отключении мобильного интернета

В Тульской области временно отключили мобильный интернет в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам Миляева, доступ к мобильному интернету ограничили в целях безопасности жителей региона. «Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — написал он.

Губернатор уточнил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме. Также Миляев уточнил, что доступ к мобильному интернету восстановят, как только позволит обстановка.

Ранее 21 мая мобильный интернет временно отключили в целях безопасности в Липецкой области. Кроме того, мобильный интернет перестал работать в некоторых городах Подмосковья. В их числе Балашиха, Клин и Королев.

До этого Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили по России 127 беспилотников в ночь на среду, 21 мая. Средства ПВО сбили дроны над девятью регионами страны и Черным морем.