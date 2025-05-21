Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:33, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Еще в одном российском регионе отключили мобильный интернет

Губернатор Тульской области Миляев сообщил об отключении мобильного интернета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Тульской области временно отключили мобильный интернет в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По словам Миляева, доступ к мобильному интернету ограничили в целях безопасности жителей региона. «Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — написал он.

Губернатор уточнил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме. Также Миляев уточнил, что доступ к мобильному интернету восстановят, как только позволит обстановка.

Ранее 21 мая мобильный интернет временно отключили в целях безопасности в Липецкой области. Кроме того, мобильный интернет перестал работать в некоторых городах Подмосковья. В их числе Балашиха, Клин и Королев.

До этого Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили по России 127 беспилотников в ночь на среду, 21 мая. Средства ПВО сбили дроны над девятью регионами страны и Черным морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

    Россияне бросились ремонтировать кондиционеры

    Напавших на полицейских в Махачкале боевиков курировали из-за рубежа

    Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

    Артемий Лебедев назвал памятник Сталину в московском метро «проходной говноскульптурой»

    Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет

    Безбилетник пробрался на борт самолета по чужим данным и спрятался в туалете

    Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

    В «Роснано» заявили о прохождении долговой турбулентности

    Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости