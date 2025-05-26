В России задумались о продаже производителя колбас

«Ъ»: Переговоры по продаже производителя колбасы «Папа может» возобновились

Владелец Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК) возобновил переговоры по продаже производителя колбасы «Папа может». Об этом со ссылкой на источники на пищевом рынке и в компании сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По имеющемся данным, сделку задумали закрыть этим летом. Комбинат в Центральной России выпускает около 100 наименований колбасных, мясных изделий и полуфабрикатов и содержит два животноводческих комплекса в Подмосковье и Смоленской области. ОМПК является 16-м среди отраслевых производителей свинины, отмечают в Национальном союзе свиноводов. По данным СПАРК, в 2024-м его выручка составила 79,66 миллиарда рублей (плюс 25,39 процента год к году).

Как отмечают эксперты, покупка комбината может быть интересна производителям с недостаточным количеством собственных перерабатывающих мощностей, а также компаниям с крупной ресурсной базой. Среди возможных покупателей называют агрохолдинг «Таврос», структуры экс-президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова, инвестгрупу «Марафон» и подразделение тайского конгломерата CP Foods. Также бизнес может перейти ГАП «Ресурс», «Мираторг» и Агрокомплексу имени Н.И. Ткачева.

В конце 2024 года торговые сети начали получать уведомления от крупных производителей колбас и сосисок о росте цен на эту продукцию. На 10 процентов с февраля пообещали увеличить отпускную стоимость продукции «Черкизово», ГК «Талина» (бренд «Атяшево») и «Новая столица» («Егорьевская»). В Великолукском мясокомбинате намерены поднять цены на семь процентов.