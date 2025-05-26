ВСУ попытались атаковать российский регион

Shot: ВСУ атакуют Тульскую область

В небе над Тульской областью прогремело несколько взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной стала попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регион.

«По словам местных, снова начало греметь в небе около 12 ночи, на окраинах Тулы было слышно уже более десятка взрывов», — говорится в сообщении. После взрывов в некоторых районах Тулы начали наблюдаться перебои в подаче электроэнергии.

О взрывах также сообщают жители Алексина и Новомосковска. Там жители слышат и звуки пролета беспилотников. О пострадавших и разрушениях на земле информация не поступала.

Ранее два беспилотника сбили на подлете к Москве. В период с 13:00 до 20:00 25 мая над регионами России уничтожили 51 дрон.