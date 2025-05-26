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17:34, 26 мая 2025Силовые структуры

Задержали ограбивших российского курьера в «Москва-Сити» мужчин

В Москве задержали троих грабителей, отобравших у курьера 127 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали троих грабителей, отобравших у курьера 127 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, силовики задержали троих грабителей, которые напали на курьера в «Москва-Сити» и отобрали у него чемодан со 127 миллионами рублей.

Пострадавшего допрашивают сотрудники полиции. Он рассказал, что злоумышленников было минимум шесть и четверых из них он сможет опознать. Полицейские ведут поиск остальных налетчиков.

34-летний Дмитрий устроился работать курьером. За заказ ему пообещали платить по десять тысяч рублей. 25 мая ему передали чемодан с деньгами. Он вышел на улицу и собирался сесть в такси, но к нему подошли неизвестные. Один из них, чтобы отвлечь, спросил, как называется эта башня, после чего у него выхватили чемодан и убежали.

Ранее сообщалось, что у российского курьера в «Москва-Сити» украли чемодан со 127 миллионами рублей.

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