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15:40, 26 мая 2025Силовые структуры

У российского курьера в «Москва-Сити» украли чемодан с 127 миллионами рублей

В Москве полицейские ведут поиск мужчин, укравших у курьера 127 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полицейские ведут поиск мужчин, укравших у курьера 127 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 34-летний Дмитрий временно находился без работы и подрабатывал курьером или охранником. Варианты заработка находил на одном из сайтов объявлений. Около месяца назад ему поступил звонок от некоего Александра, и он предложил мужчине перевозить деньги из «Москва-Сити» на указанные адреса. За услугу пообещал платить по десять тысяч рублей.

25 мая Дмитрий приехал на свой четвертый заказ. Ему передали чемодан с деньгами и сообщили, что там 127 миллионов рублей. При этом курьер самих денег не видел. Он вышел на улицу и собирался сесть в такси, но к нему подошли трое неизвестных. Один из них, чтобы отвлечь, спросил, как называется эта башня, после чего у него выхватили чемодан и убежали.

Мужчина связался с заказчиком, а затем вызвал полицию. Следователи проследили маршрут преступников. Сначала они сели в такси и доехали до Мукомольного проезда. Там подменили номера и на другой машине такси доехали до ТЦ «Саларис» на Киевском шоссе. Далее их след потерялся.

Сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что двух молодых россиян задержали за нападения на прохожих.

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