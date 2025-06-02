Причастного к хищению 127 миллионов у курьера задержали за 1000 километров от Москвы

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении курьера на 127 миллионов рублей за 1000 километров от Москвы — в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При досмотре у мужчины было обнаружено 220 тысяч рублей. Предположительно, эти деньги он получил за нападение на курьера.
Ограбление перевозчика денежных средств произошло 25 мая на Пресненском Валу в Москве. Когда курьер собирался сесть в такси, трое злоумышленников напали на него и, похитив чемодан с 127 миллионами рублей, скрылись.
Несколько причастных к преступлению были задержаны в тот же день по горячим следам.