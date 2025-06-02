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16:08, 2 июня 2025Силовые структуры

Причастного к хищению 127 миллионов у курьера задержали за 1000 километров от Москвы

Подозреваемого в ограблении московского курьера на ₽127 млн задержали в Ростове
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости У российского курьера в «Москва-Сити» украли чемодан с 127 миллионами рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении курьера на 127 миллионов рублей за 1000 километров от Москвы — в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При досмотре у мужчины было обнаружено 220 тысяч рублей. Предположительно, эти деньги он получил за нападение на курьера.

Ограбление перевозчика денежных средств произошло 25 мая на Пресненском Валу в Москве. Когда курьер собирался сесть в такси, трое злоумышленников напали на него и, похитив чемодан с 127 миллионами рублей, скрылись.

Несколько причастных к преступлению были задержаны в тот же день по горячим следам.

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