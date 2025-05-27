В ограблении на 127 миллионов рублей в Москве заподозрили выходцев из Чечни

«Ъ»: За ограбление курьера с 127 млн рублей в Москве задержаны уроженцы Чечни

Грабители, отобравшие у курьера 127 миллионов рублей около бизнес-центра «Москва-Сити», оказались уроженцами Чечни. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

По данным газеты, один мужчина родился в селе Ачхой-Мартан, второй — в селе Керла-Юрт. Согласно информации издания, один задержанный снимал квартиру в ЖК «Марьино Град», второй — на Нововатутинской улице в районе Троицк.

25 мая 34-летний российский курьер Дмитрий приехал забрать заказ в «Москву-Сити». Ему передали чемодан и сказали, что в нем 127 миллионов рублей. При этом самих денег доставщик не видел. Он вышел на улицу и собирался сесть в такси, но к нему подошли трое неизвестных. Один из них, чтобы отвлечь, спросил, как называется эта башня. После этого злоумышленники выхватили у курьера чемодан и убежали.

Следователи проследили маршрут преступников. Сначала они сели в такси и доехали до Мукомольного проезда. Там подменили номера и на другой машине такси доехали до ТЦ «Саларис» на Киевском шоссе. Потом их след потерялся, но в результате мужчин смогли задержать.