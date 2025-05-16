Двух молодых россиян задержали за нападения на прохожих

В Москве полиция задержала 2 мужчин за нападения на прохожих и кражу телефона

В Москве полиция задержала 19-летнего и 21-летнего жителей Подмосковья за нападения на прохожих и кражу телефона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном УМВД.

В отношении молодых мужчин возбудили уголовное дело по трем статьям, среди которых 161-я («Грабеж») и 111-я («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Сначала на Ленинградском проспекте они напали на 25-летнего жителя столицы. Пострадавшего избили и забрали у него телефон стоимостью 120 тысяч рублей. Через полчаса хулиганы избили 36-летнего пассажира метро в подземном переходе станции «Белорусская». Потерпевшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой тяжелой степени.

Ранее в Краснодаре малоизвестный местный блогер изуродовал лицо девушке «розочкой» от разбитого бокала за отказ от общения с ним.