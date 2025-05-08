Блогер изуродовал россиянке лицо «розочкой» от бокала

В Краснодаре блогер «розочкой» от бокала сильно порезал лоб 21-летней девушке

В Краснодаре малоизвестный местный блогер изуродовал лицо девушке «розочкой» от разбитого бокала за отказ от общения с ним. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в одном из клубов Краснодара, расположенном на улице Головатого, куда 21-летняя Маргарита пришла с подругами. По ее словам, она сидела в баре заведения с подругами, и к ним подошла компания парней с предложением познакомиться.

Получив отказ, один мужчина начал снимать девушек на видео и говорить, что опубликует ролик в своих социальных сетях. На просьбы прекратить, он ответил агрессией, из-за чего завязалась потасовка. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что в какой-то момент молодой человек схватил Маргариту за руку, сильно порезал ей разбитым бокалом лоб и ушел. Пострадавшую доставили в больницу, где наложили швы от брови до уха. Врачи же сообщили о ее травмах в полицию.

Ранее сообщалось, что в Обнинске мигрантка набросилась на ребенка с жестяной банкой после конфликта с ее сыном на спортивной площадке. Банка порезала губу мальчику.

