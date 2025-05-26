Задержание стрелявшего в ЖК Новой Москвы попало на видео

Очевидцы сняли на видео задержание стрелка в Новой Москве

Начало событий в новости Бродивший по улицам Новой Москвы вооруженный мужчина устроил стрельбу в ЖК

Очевидцы сняли на видео задержание вооруженного мужчины, устроившего стрельбу на улице в Новой Москве. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден лежащий на газоне стрелок, на нем сидит спецназовец, рядом его коллеги и очевидцы.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина устроил стрельбу в жилом комплексе (ЖК) «Спортивный Квартал». Он бродил по улице и затем открыл огонь. Местные жители вызвали полицию. Прибывший спецназ задержал мужчину. Позже появилась информация, что нападавших было трое, из них двоих задержали силовики. Третий мужчина скрылся.