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16:37, 26 мая 2025Силовые структуры

Задержание стрелявшего в ЖК Новой Москвы попало на видео

Очевидцы сняли на видео задержание стрелка в Новой Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бродивший по улицам Новой Москвы вооруженный мужчина устроил стрельбу в ЖК

Очевидцы сняли на видео задержание вооруженного мужчины, устроившего стрельбу на улице в Новой Москве. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден лежащий на газоне стрелок, на нем сидит спецназовец, рядом его коллеги и очевидцы.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина устроил стрельбу в жилом комплексе (ЖК) «Спортивный Квартал». Он бродил по улице и затем открыл огонь. Местные жители вызвали полицию. Прибывший спецназ задержал мужчину. Позже появилась информация, что нападавших было трое, из них двоих задержали силовики. Третий мужчина скрылся.

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