Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:18, 26 мая 2025Силовые структуры

Бродивший по улицам Новой Москвы вооруженный мужчина устроил стрельбу в ЖК

В Новой Москве спецназ задержал мужчину за стрельбу в ЖК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Новой Москве вооруженный мужчина устроил стрельбу в жилом комплексе (ЖК) «Спортивный Квартал». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что стрелок бродил по улице и затем открыл огонь. Местные жители вызвали полицию. Прибывший спецназ задержал мужчину. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Нападавших было трое, из них двоих задержали силовики. Третий мужчина скрылся, уточняет Telegram-канал SHOT. Причина инцидента выясняется.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 69-летний пенсионер открыл стрельбу по подросткам, которые собирали черешню у него на участке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Продолжение в новости Задержание стрелявшего в ЖК Новой Москвы попало на видео
    Последние новости

    В России оценили защищенность от дальнобойных ракет Запада

    В ВСУ заинтересовались авиацией из США и Бразилии

    На Украине раскритиковали работу систем ПВО

    Российские военные поразили размещенное вдоль границы с Курской областью вооружение ВСУ

    Российская пшеница подешевела

    Обвиняемый по уголовной статье директор российского концертного зала попал под арест

    У здания Нацсобрания Франции началась акция протеста фермеров

    Тренер посоветовала топ-4 эффективных упражнения с фитнес-мячом

    Врач назвала признаки повышенного риска рака кожи

    Засоление пресной воды стало угрозой для людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости