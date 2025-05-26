Бродивший по улицам Новой Москвы вооруженный мужчина устроил стрельбу в ЖК

В Новой Москве спецназ задержал мужчину за стрельбу в ЖК

В Новой Москве вооруженный мужчина устроил стрельбу в жилом комплексе (ЖК) «Спортивный Квартал». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что стрелок бродил по улице и затем открыл огонь. Местные жители вызвали полицию. Прибывший спецназ задержал мужчину. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Нападавших было трое, из них двоих задержали силовики. Третий мужчина скрылся, уточняет Telegram-канал SHOT. Причина инцидента выясняется.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 69-летний пенсионер открыл стрельбу по подросткам, которые собирали черешню у него на участке.