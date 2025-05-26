В России высказались о местах запусков пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил запуск пытавшихся атаковать Москву украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российских территорий. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Надо смотреть, какие типы беспилотников и какие у них дистанции. Есть БПЛА самолетного типа, которые могут долететь до Москвы с Украины. Но есть такие, которые могут запускать с нашей территории. Я допускаю, что есть и спящие группы, разведгруппы. Всякое бывает. Это боевые действия», — предположил Колесник.
Украина вообще проявила себя как террористическое государство. Тем, что бьет неизбирательным оружием. Бьет по мирным жителям. Дроны идут роем
Ранее около Москвы, а также еще над двумя российскими регионами заметили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В Минобороны России сообщили, что в период с 11:00 до 12:30 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Один из них был сбит над территорией Московского региона, еще по три — над Орловской и Тульской областями.
В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин ранним утром 26 мая в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО были уничтожены два беспилотника, также летевших на Москву.