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16:58, 26 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о местах запусков пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

Колесник: пытавшиеся атаковать Москву БПЛА могли запустить с территории РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: JGA / Shutterstock / Fotodom

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил запуск пытавшихся атаковать Москву украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российских территорий. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо смотреть, какие типы беспилотников и какие у них дистанции. Есть БПЛА самолетного типа, которые могут долететь до Москвы с Украины. Но есть такие, которые могут запускать с нашей территории. Я допускаю, что есть и спящие группы, разведгруппы. Всякое бывает. Это боевые действия», — предположил Колесник.

Украина вообще проявила себя как террористическое государство. Тем, что бьет неизбирательным оружием. Бьет по мирным жителям. Дроны идут роем

Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее около Москвы, а также еще над двумя российскими регионами заметили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В Минобороны России сообщили, что в период с 11:00 до 12:30 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Один из них был сбит над территорией Московского региона, еще по три — над Орловской и Тульской областями.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин ранним утром 26 мая в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО были уничтожены два беспилотника, также летевших на Москву.

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