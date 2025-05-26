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12:58, 26 мая 2025Россия

Около Москвы и над двумя регионами заметили украинские БПЛА

Минобороны: Около Москвы и над Орловской и Тульской областями сбили семь БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около Москвы, а также еще над двумя российскими регионами, заметили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 11:00 до 12:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них один дрон был уничтожен над территорией Московского региона, еще по три — над Орловской и Тульской областями.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу был уничтожен один беспилотник Вооруженных сил Украины. По его словам, на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

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