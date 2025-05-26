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07:15, 26 мая 2025Ценности

Звезда «Игры престолов» опубликовала откровенное фото с девичника

Актриса Софи Тернер опубликовала откровенное фото с девичника
Мария Винар

Фото: @sophiet

Британская актриса Софи Тернер опубликовала откровенное фото с девичника. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном кадре 29-летняя звезда популярного телесериала «Игра престолов» запечатлена в голубом бюстгальтере от бикини и мини-юбке, украшенной пайетками. Кроме того, знаменитость позировала перед камерой в черных солнцезащитных очках, с распущенными волосами и нюдовой помадой на губах.

Поклонники оценили фигуру актрисы в комментариях под снимками. «Вот это тело!», «Красотка», «Шикарная фигура», «Выглядишь потрясающе», «Слишком горячо», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что популярная бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала фанатам откровенные архивные фото.

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