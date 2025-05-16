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12:43, 16 мая 2025Ценности

49-летняя звезда сериала «Клон» показала архивные обнаженные фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @giovannaantonelli

Популярная бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала фанатам откровенные архивные фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,5 миллиона подписчиков.

49-летняя звезда сериала «Клон» предстала на размещенных снимках полностью обнаженной. Она демонстрировала фигуру с разных ракурсов, распустив уложенные волнами волосы и украсив веки стразами.

Фото: @giovannaantonelli

В подписи артистка указала, что данная фотосессия была вдохновлена картиной «Рождение Венеры» итальянского художника Сандро Боттичелли.

В апреле Джованна Антонелли также показала лицо без макияжа на фото.

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