Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 27 мая 2025Ценности

39-летняя певица посетила премию в оголяющем тело боди

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Becker / Getty Images

Американская певица Сиара Принцесс Харрис, более известная как Сиара, в откровенном образе появилась на премии American Music Awards. Снимки фотографов публикует Page Six.

39-летняя знаменитость посетила мероприятие в серебристом наряде бренда Bronx and Banco. Боди, которое украшала бахрома из блестящих камней и пайеток, частично оголяло тело исполнительницы. Инфлюэнсер также надела босоножки в тон и множество украшений, в том числе браслеты и ожерелье с крестом.

Что касается макияжа, визажисты предпочли мейкап в бронзовых оттенках, оставив волосы распущенными.

В феврале 2024 года Сиара снялась в купальнике через два месяца после четвертых родов. Она предстала в вишневом слитном купальнике с глубоким V-образным декольте и заплетенными в мелкие косы волосами, доходящими до земли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили попытки Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Раскрыты подробности игры Half-Life 3

    Карпин начал формировать штаб для работы в «Динамо»

    Российские пенсионеры станут блогерами

    Российский город завалило снегом в преддверии лета

    Военблогер соотнес ракетные удары по Украине и назвал место нового «контрнаступа» ВСУ

    Стала известна роль Минска в обмене военнопленными

    39-летняя певица посетила премию в оголяющем тело боди

    В Минобороны сообщили о более 140 сбитых вне зоны СВО украинских дронах за сутки

    В России ученики казачьей школы повторили Tiktok-тренд под крики «АУЕ» и поплатились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости