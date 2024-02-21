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04:31, 21 февраля 2024Ценности

Популярная певица снялась в купальнике через два месяца после четвертых родов

Кадр: @ciara

Популярная американская певица Сиара Принцесс Харрис, более известная как Сиара, снялась в откровенном наряде через два месяца после четвертых родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница предстала в вишневом слитном купальнике с глубоким V-образным декольте и заплетенными в мелкие косы волосами, доходящими до земли

Вначале она прошла среди шезлонгов к бассейну с бокалом в руках, повернувшись спиной к камере. Затем звезда позировала лицом к фотографу. На одном из снимков она продемонстрировала фигуру, согнув одну ногу в колене и поставив ее на пальцы. «Принимайте каждый жизненный этап», — указала знаменитость в подписи.

Ранее в феврале американская манекенщица Девон Виндзор также показала фигуру после родов на фото в откровенном образе. 29-летняя модель Victoria's Secret позировала в бикини коричневого цвета, стоя в собственной гардеробной.

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      Карина Черных
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