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13:57, 27 мая 2025Ценности

41-летняя Юлия Снигирь показала лицо без макияжа и фильтров

41-летняя российская актриса Юлия Снигирь показала лицо без макияжа и фильтров
Мария Винар
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь. Фото: @yuliasnigir

Российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь показала естественную внешность крупным планом. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда «Мастера и Маргариты» запечатлела себя на камеру после посещения косметологической клиники. Так, она предстала перед фанатами в сером поло и белом пиджаке. На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы при этом уложены назад.

Актриса оставила надпись на фото о том, что во время публикации сторис не использовала инструменты фотошопа и фильтры.

В феврале Юлия Снигирь кардинально сменила имидж и показала результат. Тогда артистка продемонстрировала поклонникам короткую стрижку с окрашенными в оттенок блонд волосами.

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