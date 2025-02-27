Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 27 февраля 2025Ценности

Юлия Снигирь кардинально сменила имидж

41-летняя актриса Юлия Снигирь показала стрижку с окрашенными в блонд волосами
Екатерина Ештокина

Фото: @yuliasnigir

Российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь кардинально сменила имидж и показала результат. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда фильма «Мастер и Маргарита» продемонстрировала короткую стрижку с окрашенными в оттенок блонд волосами. Знаменитость надела классическую белую футболку и серый пиджак с карманом на груди. Вдобавок артистка сделала макияж в нейтральных оттенках.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

Ранее в феврале Юлия Снигирь снялась в откровенных образах. Артистка на одном из фото предстала в белом кроп-топе из перьев бренда New Arrivals и обнажающей живот юбке в аналогичном стиле марки Atelier Biser.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Известного блогера-миллионника лишили гражданства России. Ему также закрыли въезд в страну на 70 лет. За что?

      Москвичи рассказали о засыпании в метро

      Невеста одного из самых богатых людей в мире отправится в космос с Кэти Перри

      Жизнь Седоковой с Янисом Тиммой назвали адом

      Бывший футболист «Реала» Дорадо умер в возрасте 48 лет

      Мошенники начали использовать Масленицу для обмана россиян

      В Харьковской области рассказали о сдерживании атак ВСУ под Волчанском

      В Молдавии оценили шансы закрыть Русский дом в Кишиневе

      Россиянина приговорили к 16 годам колонии за изнасилование падчерицы

      ЦБ резко повысил официальный курс доллара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше