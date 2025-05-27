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11:44, 27 мая 2025Ценности

44-летняя Жизель Бюндхен в прозрачном платье попала на обложку Vogue

Мария Винар

Фото: @mario_sorrenti

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в откровенном наряде попала на обложку французской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

44-летняя манекенщица позировала на пляже в прозрачном белом платье с глубоким декольте. При этом на размещенном кадре видно, что во время фотосессии знаменитость решила отказаться от нижнего белья.

Вдобавок редакторы опубликовали другие снимки Бюндхен. Так, звезда продемонстрировала фигуру в бикини и прозрачной накидке. Кроме того, она попозировала в черном платье с высоким разрезом, раздвинув ноги перед камерой.

В апреле сообщалось, что Жизель Бюндхен обнажила грудь для рекламной кампании немецкого бренда Marc O'Polo.

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