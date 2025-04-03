Жизель Бюндхен обнажила грудь для модного бренда

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен приняла участие в откровенной съемке для немецкого бренда Marc O'Polo. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

На размещенном фото 44-летняя манекенщица запечатлена на фоне пляжа. Она позировала перед камерой в светло-коричневом тренче, белых трусах и рубашке, расстегнув при этом верхние пуговицы и продемонстрировав на камеру обнаженную грудь.

Кроме того, известно, что во время фотосессии Бюндхен примерила на голое тело костюм, который включал в себя брюки с широкими штанинами и жакет. Также она показала стройную фигуру в облегающем комбинезоне.

Ранее сообщалось, что Жизель Бюндхен в откровенном виде прокатилась на водном мотоцикле.

