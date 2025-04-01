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18:50, 1 апреля 2025Ценности

44-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном наряде спустя месяц после родов

Модель Жизель Бюндхен показала фигуру в коротких шортах спустя месяц после родов
Екатерина Ештокина

Фото: Mega / Legion-media

Папарацци сняли бразильскую супермодель Жизель Бюндхен в откровенном наряде спустя месяц после родов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

44-летняя знаменитость показала фигуру в черном костюме, состоящем из топа на тонких бретелях и коротких шорт. Помимо этого, звезда надела светлую шляпу и солнцезащитные очки.

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Уличные фотографы запечатлели звезду на отдыхе с возлюбленным, инструктором по джиу-джитсу, Жоакимом Валенте в Майами. Манекенщица с избранников прокатились на водном мотоцикле.

Ранее в марте в сети появились фото интимного момента Жизель Бюндхен с возлюбленным на роскошной яхте. Бюндхен попала в объектив в черном платье с разрезом до бедра, а Валенте — в шортах.

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