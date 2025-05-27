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05:00, 27 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Боец ЧВК «Вагнер» сравнил с адом бои в Бахмуте

Боец ЧВК «Вагнер» Ока про бои в Бахмуте: Было ощущение, что попал в ад
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бои между российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) в 2023 году были похожи на ад. Об этом «Ленте.ру» рассказал штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер» с позывным Ока.

«Впервые я вошел в Бахмут ночью. Город был охвачен взрывами. Каждая улица подвергалась плотному огню минометов и артиллерии. (...) Было ощущение, что ты попал в ад», — подчеркнул боец.

Ока рассказал о своем опыте в качестве старшего группы эвакуации и отметил, что бои в Бахмуте стали его первым боевым опытом. По его словам, ВСУ стремились нанести российским военным максимальный урон, не считаясь с оставшимися в городе мирными жителями.

Ранее командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным Салем рассказал о равнении на воевавших предков. Салем упомянул операции в Африке и в Сирии, а также в ходе специальной военной операции.

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