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13:35, 27 мая 2025Культура

Арбенину обвинили в токсичности из-за отказа раздеться

Гай Германика обвинила Арбенину в токсичности за отказ раздеться на съемках
Андрей Шеньшаков

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globalookpress.com

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что поссорилась с певицей Дианой Арбениной из-за ее отказа раздеваться. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам постановщицы сериала «Обоюдное согласие-2», конфликт произошел еще в начале съемочного процесса. Арбенина, снимавшаяся в своей первой большой роли, наотрез отказалась идти в кадр в обнаженном виде, а также отвергла предложение о привлечении дублера.

«Причина токсичности Арбениной в том, что она не хотела играть сцены, которые были нужны персонажу. Я предлагала дублершу, но она запретила. Диана, прошу у вас прощения, не будьте, пожалуйста, сукой», — написала Гай Германика.

Своим постом Валерия прокомментировала речь артистки на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров. Арбенина получила приз «Открытие года» за роль в сериале. Со сцены певица назвала съемочный процесс «полным недоразумением» и заявила, что практически не видела режиссера на площадке. Она также призналась, что изначально отказывалась от участия в проекте.

«Я не жалею, что не разделась», — подытожила Диана свое выступление.

Ранее стало известно, что Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл на тему кинематографа. Она также назвала коллегу великим режиссером.

ЖЗЛ
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