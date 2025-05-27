Арбенину обвинили в токсичности из-за отказа раздеться

Гай Германика обвинила Арбенину в токсичности за отказ раздеться на съемках

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что поссорилась с певицей Дианой Арбениной из-за ее отказа раздеваться. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам постановщицы сериала «Обоюдное согласие-2», конфликт произошел еще в начале съемочного процесса. Арбенина, снимавшаяся в своей первой большой роли, наотрез отказалась идти в кадр в обнаженном виде, а также отвергла предложение о привлечении дублера.

«Причина токсичности Арбениной в том, что она не хотела играть сцены, которые были нужны персонажу. Я предлагала дублершу, но она запретила. Диана, прошу у вас прощения, не будьте, пожалуйста, сукой», — написала Гай Германика.

Своим постом Валерия прокомментировала речь артистки на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров. Арбенина получила приз «Открытие года» за роль в сериале. Со сцены певица назвала съемочный процесс «полным недоразумением» и заявила, что практически не видела режиссера на площадке. Она также призналась, что изначально отказывалась от участия в проекте.

«Я не жалею, что не разделась», — подытожила Диана свое выступление.

Ранее стало известно, что Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл на тему кинематографа. Она также назвала коллегу великим режиссером.