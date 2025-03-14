Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл

Режиссер Валерия Гай Германика вызвала на дебаты Сарика Андреасяна

Режиссер Валерия Гай Германика предложила Сарику Андреасяну принять участие в баттле на тему кинематографа. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Германика назвала Андреасяна великим режиссером и предложила обсудить актуальные вопросы на дебатах с участием секунданта — журналистки Ксении Собчак. По словам Валерии, Собчак является фанаткой Андреасяна и давно мечтает о встрече с ним.

«Обсудим вопросы современности и все, что у тебя наболело. (...) У меня бабушка — армянка. Я с тобой одной крови, Сарик», — подчеркнула Германика.

Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность получения российского гражданства Сариком Андреасяном. В случае выявления нарушений активисты призвали рассмотреть вопрос о его депортации.

