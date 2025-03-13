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10:01, 13 марта 2025Культура

Сарику Андреасяну пригрозили депортацией

«Ветераны России» призвали проверить законность гражданства Сарика Андреасяна
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность получения российского гражданства режиссером Сариком Андреасяном. Об этом сообщает «Абзац».

«Просим Генеральную прокуратуру провести проверку законности получения гражданства, а в случае выявления нарушений — аннулировать его и рассмотреть вопрос о депортации», — сказано в обращении активистов. Кроме того, общественники призвали проверить высказывания Андреасяна на предмет нарушений российского законодательства и запретить его культурную деятельность в стране.

Требования движения связаны с заявлением Андреасяна о ненависти к творчеству Андрея Тарковского во время перепалки со студентами московского киноколледжа. Общественники отметили, что режиссер получил из бюджета России 590 миллионов рублей, несмотря на свою «деструктивную позицию».

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением прекратить финансирование картин Сарика Андреасяна.

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