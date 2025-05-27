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15:53, 27 мая 2025Россия

Устроенную российскими десантниками «бойню» для ВСУ сняли на видео

Бои крымских десантников с ВСУ у границы Курской области сняли на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Устроенную российскими десантниками «бойню» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Теткино на границе Курской области сняли на видео с дрона. Кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На размещенной записи видно, как беспилотный летательный аппарат российских военнослужащих сбрасывает на живую силу и технику ВСУ боеприпасы, останавливая их продвижение.

В публикации отмечается, что на видео запечатлена боевая работа оператора-десантника 56-го крымского полка ВДВ с позывным Вангог.

Об устроенной близ этого населенного пункта «бойне» сообщалось во вторник, 27 мая. По данным военных блогеров, в районе Теткино было уничтожено «множество» бойцов ВСУ.

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