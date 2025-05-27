Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 27 мая 2025Россия

Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

Крымский десант устроил бойню, отражая попытку ВСУ прорваться в Курскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бойцы 56-го полка ВДВ, дислоцирующегося в Феодосии в Крыму, отражают попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область. Как сообщили авторы проекта «Военкоры Русской весны», десантники устроили бойню под поселком Теткино в Глушковском районе: они уничтожают украинскую пехоту и технику.

ВСУ неоднократно пытались прорваться в районе Теткино

Первые кадры с боями у Теткино с участием десантников появились 23 мая. Тогда военкоры сообщали, что крымский десант отражает атаки ВСУ на Курскую область. «56-й полк ВДВ в ходе отражения наступления украинских оккупантов на Теткино уничтожил множество пехоты и техники ВСУ в сумско-курском приграничье», — писали они.

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Уточнялось, что на кадрах оператор-десантник с позывным Вангог выслеживает и атакует технику и бойцов ВСУ — с августа 2024 года были опубликованы несколько видео, на которых он уничтожает украинских военных на курском направлении.

ВСУ неоднократно пытались атаковать курское Теткино, одна из самых массированных атак была предпринята 19 мая. Украинские военные на двух бронемашинах и четырех квадроциклах, а также при помощи машин разминирования попытались прорваться на российскую территорию. Технику противника, а также 28 украинских военных из 30 уничтожили FPV-дроны.

Последний населенный пункт в Курской области освободили в апреле

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 26 апреля отчитался об освобождении последнего населенного пункта в Курской области — села Горналь. Он доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении региона после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

Материалы по теме:
«Украинцы сами создали себе кризис» Почему ВСУ потерпели поражение в Курской области и как это изменило ситуацию на фронте?
«Украинцы сами создали себе кризис»Почему ВСУ потерпели поражение в Курской области и как это изменило ситуацию на фронте?
2 мая 2025
«Половина армии ушла в самоволку» Украина испытывает острую нехватку людей перед летней кампанией. Смогут ли ВСУ удержать фронт?
«Половина армии ушла в самоволку»Украина испытывает острую нехватку людей перед летней кампанией. Смогут ли ВСУ удержать фронт?
26 мая 2025
«Это война городов» Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной, чтобы защитить территорию России?
«Это война городов»Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной, чтобы защитить территорию России?
24 мая 2025

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщал, что в окрестностях населенного пункта Теткино остались разрозненные группы бойцов ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

    Стало известно о подготовке ВСУ к новой попытке прорыва в Россию

    Лавров назвал истребление русского языка домашней работой Киева от ЕС

    Зеленскому предрекли отказ в приглашении на саммит НАТО

    Россиянка фиктивно зарегистрировала у себя террориста из «Крокуса» и попала под суд

    «Роскосмос» поменяет механизм продажи спутниковых снимков

    41-летняя Юлия Снигирь показала лицо без макияжа и фильтров

    Непроданному российскому газу нашли новое применение

    В России высказались о влиянии поставок дальнобойного оружия Киеву на переговоры

    Россиянка родила вторую «королевскую двойню» спустя менее двух лет после первой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости