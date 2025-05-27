Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

Крымский десант устроил бойню, отражая попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Бойцы 56-го полка ВДВ, дислоцирующегося в Феодосии в Крыму, отражают попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область. Как сообщили авторы проекта «Военкоры Русской весны», десантники устроили бойню под поселком Теткино в Глушковском районе: они уничтожают украинскую пехоту и технику.

ВСУ неоднократно пытались прорваться в районе Теткино

Первые кадры с боями у Теткино с участием десантников появились 23 мая. Тогда военкоры сообщали, что крымский десант отражает атаки ВСУ на Курскую область. «56-й полк ВДВ в ходе отражения наступления украинских оккупантов на Теткино уничтожил множество пехоты и техники ВСУ в сумско-курском приграничье», — писали они.

Уточнялось, что на кадрах оператор-десантник с позывным Вангог выслеживает и атакует технику и бойцов ВСУ — с августа 2024 года были опубликованы несколько видео, на которых он уничтожает украинских военных на курском направлении.

ВСУ неоднократно пытались атаковать курское Теткино, одна из самых массированных атак была предпринята 19 мая. Украинские военные на двух бронемашинах и четырех квадроциклах, а также при помощи машин разминирования попытались прорваться на российскую территорию. Технику противника, а также 28 украинских военных из 30 уничтожили FPV-дроны.

Последний населенный пункт в Курской области освободили в апреле

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 26 апреля отчитался об освобождении последнего населенного пункта в Курской области — села Горналь. Он доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении региона после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщал, что в окрестностях населенного пункта Теткино остались разрозненные группы бойцов ВСУ.