Глава Генштаба РФ Герасимов сообщил об полном освобождении Курской области

26 апреля освободили последний населенный пункт в Курской области. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь», — сказал он.

В субботу Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом каких-дибо других подробностей он не привел.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российским войскам удавалось освобождать захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. Украинские войска потеряли более 75 000 солдат в российском регионе.