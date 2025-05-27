Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 27 мая 2025Россия

Стало известно о «бойне» с участием крымского десанта у российской границы

Десант из Крыма устроил бойню под Теткино, отражая атаки ВСУ на Курскую область
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Крымский десант устроил «бойню» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Теткино в Курской области, уничтожая живую силу и технику, которые пытаются прорвать российскую границу. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как рассказали авторы проекта, в ожесточенных боях принимают участие военные из 56-го полка ВДВ, дислоцирующегося в Феодосии в Крыму. Бойцы отражают атаки в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Материалы по теме:
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025
«Я все-таки надеюсь, что он в плену» Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
«Я все-таки надеюсь, что он в плену»Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
20 февраля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025

«Бойня у Теткино (...) Гвардейцы-десантники (...) продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области, и отгоняя врага от границы вглубь своей территории», — сообщили военблогеры.

Днем ранее, 26 мая, сообщалось, что ВСУ обстреляли село Теткино из трех танков. Украинские военные расположили танки в 500 метрах от государственной границы. Всего ВСУ выпустили по российскому населенному пункту 15 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    Арестованный за мошенничество бывший адвокат Пашаев попросился на СВО

    Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

    План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

    Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC

    Бывшего профессора МГУ нашли без признаков жизни после звонков телефонных мошенников

    В российском городе пассажиров автобуса ошпарило кипятком

    Грузия задержала укравшего криптовалюту олигарха

    В МИД оценили ход восстановления российско-американских отношений

    В Госдуму внесут проект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости