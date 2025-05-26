Стало известно об обстреле ВСУ российского региона из танков

Shot: ВСУ обстреляли из танков село Теткино Курской области

Вечером 25 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из трех танков село Теткино Курской области. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, украинские военные расположили танки в 500 метрах от государственной границы. Всего ВСУ выпустили по российскому населенному пункту 15 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Канал также выяснил, что за минувшую ночь ВСУ дважды пытались прорваться на территорию Курской области на мотоциклах. Часть украинских военных была ликвидирована, остальные отступили вглубь Сумской области.

Ранее, 23 мая, сообщалось о новой попытке ВСУ прорваться к курскому селу Горналь. Группу украинских военных, выдвинувшихся из села Запселье Сумской области, выявила российская разведка, после чего по ней был открыт огонь.