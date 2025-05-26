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10:29, 26 мая 2025Россия

Стало известно об обстреле ВСУ российского региона из танков

Shot: ВСУ обстреляли из танков село Теткино Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вечером 25 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из трех танков село Теткино Курской области. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, украинские военные расположили танки в 500 метрах от государственной границы. Всего ВСУ выпустили по российскому населенному пункту 15 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Канал также выяснил, что за минувшую ночь ВСУ дважды пытались прорваться на территорию Курской области на мотоциклах. Часть украинских военных была ликвидирована, остальные отступили вглубь Сумской области.

Ранее, 23 мая, сообщалось о новой попытке ВСУ прорваться к курскому селу Горналь. Группу украинских военных, выдвинувшихся из села Запселье Сумской области, выявила российская разведка, после чего по ней был открыт огонь.

ЖЗЛ
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