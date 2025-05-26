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10:26, 26 мая 2025Россия

Стало известно о двух попытках проникновения ВСУ в Курскую область на квадроциклах

SHOT: ВСУ дважды за ночь попытались прорваться в Курскую область на квадроциклах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь пытались прорваться на территорию Курской области на квадроциклах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, группа из семи бойцов ВСУ попыталась прорвать госграницу у населенного пункта Новый Путь в Курской области. Украинские военные выдвинулись в сторону российской границы на трех квадроциклах, в приграничье они планировали установить мины. Российские военные уничтожили четырех бойцов ВСУ, еще трое получили ранения и отступили в сторону Сумской области.

Украинское командование, как сообщается, продолжает использовать мобилизованных из инженерно-саперной роты для минирования границ с Россией. Это сделано для того, чтобы не дать российским подразделениям возможность отражать попытки наступления бойцов ВСУ. Авторы канала добавляют, что сами украинские военные также подрываются на своих же минах HPD mod, поставленных из Франции.

26 мая Минобороны сообщало об уничтожении замаскированного орудия ВСУ в курском приграничье. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в мае также сообщал, что вся территория региона освобождена от ВСУ.

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