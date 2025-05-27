Дачникам назвали простые способы избавиться от слизней

Депутат Чаплин: Защитить огород от слизней удастся с помощью лука и чеснока

Слизни, нашествие которых ожидается летом, способны в считаные часы уничтожить рассаду. Простые методы борьбы с ними дачникам назвал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, слизни могут нанести серьезный удар по урожаю и продовольственной безопасности, поскольку поедают листья, плоды и стебли растений, оставляя за собой дырявые листья и гниющие плоды. Чтобы избавиться от вредителей, огород необходимо тщательно убирать от скошенной травы и регулярно пропалывать сорняки, так как они предпочитают влажные и тенистые места, а также ставить специальные ловушки, которые можно купить в магазине для садоводов. Эксперт уточнил, что в борьбе со слизнями действенны и народные методы, такие как табачная пыль, ветки хвои, чеснок и лук.

«Существуют народные методы борьбы со слизнями, которые не менее эффективны: посыпать почву вокруг растений древесной золой, известью или табачной пылью — слизни не любят передвигаться по этим веществам. Разложить вокруг растений ветки хвои — запах хвои отпугивает слизней. Посадить вокруг огорода растения, отпугивающие слизней, такие как чеснок, лук, петрушка, шалфей, розмарин и лаванда. Создать физические барьеры вокруг грядок, используя пластиковые бутылки, обрезки линолеума или досок, закопанные в землю», — поделился информацией Чаплин. Он подчеркнул, что объявлять войну слизням нужно как можно раньше, не дожидаясь, когда они захватят весь участок — так шансы спасти урожай будут гораздо выше.

Ранее в этот же день научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предупредил, что Москву летом ждет нашествие испанских слизней Arion vulgaris. В длину брюхоногие данного вида могут достигать 15 сантиметров.