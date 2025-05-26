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23:37, 26 мая 2025Экономика

Дачникам раскрыли способы избавиться от колорадского жука

Агроном Воронова: Народные способы борьбы с колорадским жуком бесполезны
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Народные способы борьбы с колорадским жуком бесполезны и вместо них стоит использовать специальные средства. Советы о том, как избавиться от вредителя, дачникам дала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, борьбу с колорадским жуком стоит начинать еще на стадии посадок — для этого она порекомендовала приобрести средство для обработки клубней, которое представляет собой жидкую субстанцию, содержащую красящее вещество и тем самым позволяющее увидеть, насколько равномерно обработаны клубни. Воронова пояснила, что оно будет более щадящим, чем ядовитые химикаты, с которыми перекапывают землю. «Таким средством надо тщательно обрызгать картошку, затем подсушить ее и посадить. Когда личинка жука проснется и захочет есть, она не почувствует запах картофеля и не станет его есть», — добавила агроном.

В случае, если провести обработку перед посадкой не удалось, понадобится дождаться, когда появятся бутоны, которые тоже источают привлекающий жуков запах, продолжила специалист. Их также стоит обработать средством еще до того, как появятся вредители, поскольку они могут появиться на картофеле в любой момент и нужно действовать на опережение, уточнила она. В заключение она подчеркнула, что отвар жгучего перца и ловушки не подействуют на колорадского жука.

Ранее в этот день глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин поделился с дачниками секретом идеального полива. Для этого парламентарий посоветовал дачникам установить системы капельного полива.

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